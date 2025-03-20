الخميس 20 مارس 2025
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كي تدرك متى تترك

حين تعرف متى تُكمل ومتى تترك.. 

الحياةُ سلسلةٌ من القرارات، بعضها سهلٌ كاختيارِ ملابسكَ صباحًا، وبعضُها ثقيلٌ كاختيارِ البقاءِ أو الرحيلِ عن علاقةٍ، وظيفةٍ، أو طريقٍ كنتَ تظنُّ أنَّهُ مصيرُكَ. التحدي الحقيقيُّ ليسَ في القرارِ نفسِهِ، بل في معرفةِ الوقتِ المناسبِ لاتِّخاذِهِ.

لكن الكتابُ المقدسُ يضعُ أمامَنا قاعدةً ذهبيةً للحياةِ، كي تكون مثل بوصلة ترشدنا عندما نتشتت بين الترك والتمسك:"لِكُلِّ شَيْءٍ زَمَانٌ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ تَحْتَ السَّمَاوَاتِ وَقْتٌ" (جامعة 3:1).

أي أنَّ لكلِّ شيءٍ توقيتًا إلهيًّا، سواءٌ كانَ استمرارًا أو توقفًا. المشكلةُ أننا في أغلبِ الأحيانِ نُقاوِمُ هذا التوقيت، إما بالتمسُّكِ بما يجبُ أن نتركَهُ، أو بالانسحابِ ممَّا كانَ يجبُ أن نُكمِلَهُ.

متى تُكمل؟

تُكملُ حينَ يكونُ في قلبِكَ يقينٌ أنَّ الطريقَ، رغمَ صعوبتِهِ، هو المكانُ الذي دعاكَ اللهُ إليهِ. حينَ تجدُ ثمارًا، ولو قليلةً، تنمو معَ الأيامِ. حينَ يُثبِّتُ اللهُ خطاكَ رغمَ الأزماتِ، ويرسلُ لكَ إشاراتٍ تطمئنُ بها نفسُكَ أنَّك في المسارِ الصحيحِ.

تُكملُ حينَ يكونُ التوقُّفُ هروبًا، لا حسمًا. حينَ يكونُ تركُكَ للأمرِ استجابةً لخوفِكَ، لا لسلامِكَ الداخليِّ.

متى تترك؟

تتركُ حينَ تكتشفُ أنَّ تمسُّكَكَ ليسَ إيمانًا، بل عنادًا. حينَ يصبحُ الاستمرارُ استنزافًا لروحِكَ، لا نضوجًا لها. حينَ يُغلِقُ اللهُ الأبوابَ أمامَكَ واحدًا تلوَ الآخرِ، لكنَّكَ تصرُّ على طرقِها بعنادٍ، متناسيًا أنَّهُ إنْ أرادَ لكَ الاستمرارَ، لفتحَها بيدِهِ.

تتركُ حينَ يكونُ صوتُ السلامِ في قلبِكَ أعلى من صوتِ الخوفِ من المجهولِ. حينَ يُخبرُكَ اللهُ أنَّهُ قد أعدَّ لكَ بابًا آخرَ، لكنَّكَ لن تراهُ وأنتَ ما زلتَ مُمسِكًا بالماضي.

 

الكرسي اللي محدش قعد عليه

الرحمة التي تسبق الخوف

 

الحكمةُ ليستْ في البقاءِ ولا في الرحيلِ، بل في التمييزِ بينَ الوقتينِ. في أن تُدرِكَ أنَّ اللهَ يُمسِكُ بيدِكَ سواءٌ كنتَ تُكمِلُ أم تتركُ، وأنَّ رحلتَكَ ليستْ محكومةً بقراراتِكَ وحدَكَ، بل برعايتِهِ التي تُمهِّدُ لكَ الطريقَ الصحيحَ، في وقتهِ هو، لا وقتِكَ أنتَ.
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القرارات التوقيت الأزمات الكاتب بولا وجيه فيتو بوابة فيتو

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