كنزٌ ومعقلٌ حصين في حياتي

مع اقتراب الربيع، تُزهر الأرض بفرحها، تتفتح الأزهار كأنها تروي حكايات حب قديم، تملأ الأجواء بعطرها فتُعيد إلينا الذكريات، تُذكرنا بتلك الوردة التي انفتحت في حياتنا، ولم تذبل، بل ظل عبيرها يفوح أينما رحلنا.

في حياتي، هناك وردة خاصة، ليست مجرد صديق، بل هو ذاك النبع الذي يرتوي منه القلب حين يجفف التعب روحه، وهو ذاك النور الذي يهديني حين كانت تضيع روحي بين ظلمات الغربة.

الأرشمندريت باسيلي، رئيس دير الثالوث في تشوفاشيا، روسيا، لم يكن مجرد معرفة عابرة، بل كان كنزًا حقيقيًّا، وصديق أيامي، ذاك الذي إن فرّقتنا المسافات، جمعتنا القلوب.

حين أقرأ عن صداقة داود ويوناثان، أجد أن الصداقة الحقيقية ليست مجرد كلمات، بل عهدٌ مقدس، حصنٌ يحتمي فيه المرء حين تعصف به الحياة. يوناثان، رغم كونه ابن الملك شاول، أحب داود كما يحب الإنسان نفسه، لم تمنعه اعتبارات السياسة، ولا تهديدات أبيه، ولا الظروف المتقلبة من أن يظل وفيًا لصديقه. في زماننا، نحتاج لمثل هذه الصداقة، التي لا تتبدل بتبدل الفصول، ولا تذبل كما تذبل أوراق الشجر في الخريف.

لم أنسَ يومًا كيف كان حاضرًا معي في كل لحظة مهمة من حياتي، سواء عندما كنت أدرس في روسيا، أو حين عدت إلى وطني مصر.

كان هناك دائمًا، لا تغيب كلماته عني، ولا يتأخر حضوره عن مشاركتي أفراحي وأحزاني. ربما تفرّقنا الجغرافيا، لكن قلوبنا لم تعرف المسافات، وحدها الصداقة الحقيقية تتحدى الزمن والبعد، وتبقى كما كانت منذ اللحظة الأولى: صافية، نقية، لا تشوبها الأيام.

حينما كانت تهاجمني الوحدة في غربتي، أجد في صداقتنا تلك القوة الخفية التي تمنحني السكينة، أجد في كلماته دعمًا، ومنذ عودتي في أغسطس 2023، في ذكراه أجد سندًا، فأفهم أن الصداقة الحقيقية لا تُقاس بالقرب الجغرافي، بل بقرب القلوب.

كثيرون يمرون في حياتنا، لكن القليل فقط هم الذين يبقون، الذين نشعر أنهم يسيرون معنا وإن لم يكونوا بجوارنا، أولئك الذين نذكرهم عندما يضيء القمر في ليلنا البارد، فنشعر أن الضوء أتى خصيصًا ليذكّرنا بأننا لست وحدنا.

الربيع قادم، وسيتفتح معه الكثير من الأزهار، لكن هناك زهرة واحدة ستظل حاضرة في حياتي، زهرة الصداقة التي زرعها الله، وسقاها بالإخلاص، والتي لا تهزمها الفصول، ولا تفرقها المسافات.

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