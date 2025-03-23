الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

فوضى التصريحات تثير أزمة في اتحاد كرة اليد

خالد فتحي، فيتو
خالد فتحي، فيتو

كرة اليد، سيطرت أزمة جديدة على مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، بعد خروج أكثر من عضو داخل المجلس بالتصريحات التي ورطت الاتحاد في أزمات عديدة.

وشهدت الساعات الماضية إدلاء أكثر من عضو داخل مجلس إدارة الاتحاد بتصريحات تخص عددا من الملفات أبرزها المنتخبات والمسابقات، وذلك دون وجود تنسيق بشأن تلك الملفات.

وعلمت “فيتو”، أن خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد أصدر فرمانا يستهدف منع الأعضاء من الإدلاء بأي تصريحات، على أن يتولى رئيس الاتحاد مهمة المتحدث الرسمي.

وتسببت تصريحات أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد في توريط المجلس في عدد من الأزمات، أبرزها تلك المتعلقة بالتعاقد مع مدير فني أجنبي لمنتخب السيدات.

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