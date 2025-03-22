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رياضة

اتحاد كرة اليد يحسم مصير كارلوس باستور بعد العيد

كارلوس باستور، فيتو
كارلوس باستور، فيتو

كرة اليد، يستعد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، لحسم مصير المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، سواء بالاستمرار مع المنتخب الوطني أو الرحيل.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد استقر على إبلاغ باستور بالقرار النهائي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر داخل اتحاد كرة اليد، إن باستور مدير فني عالمي وقدم أداء مميزا مع المنتخب خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك عددا من العوامل التي على أثرها سيتحدد مصير استمراره مع المنتخب من عدمه.

باستور يجهز تقريره عن بطولة العالم

وأرسل الإسباني خوان كارلوس باستور، تقريره عن مشاركة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم الأخيرة، إلى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي.

وتضمن التقرير نقاط الضعف والقوة داخل المنتخب الوطني، وأسباب عدم الوصول إلى الدور قبل النهائي من المونديال.

قاد باستور منتخب كرة اليد لتحقيق المركز الخامس خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

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