منصور السعدي صانع الرعب في البحر الأحمر.. متهم بمهاجمة سفن الشحن.. مجلس الأمن أصدر ضده عقوبات.. وأنباء عن إصابته في قصف أمريكي

شهدت محافظة الحديدة جنوب اليمن فجر اليوم الأحد، أعنف الغارات الأمريكية، التي طالت مخازن أسلحة ومواقع حوثية، فضلا عن مقر قيادة جماعة الحوثي ومطار المدينة الساحلية، وذلك حسبما أفادت مصادر العربية/الحدث.

وتسببت تلك الغارات في إصابة منصور السعدي، قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين، حيث إن المصادر أوضحت أن الغارات استهدفت القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب في الحديدة.

إصابة السعدي بغارة امريكية

كما أضافت أن الغارات الأمريكية السابقة أدت إلى إصابة السعدي الملقب بـ "أبو سجاد" قبل يومين، مع 7 آخرين من قادة الحوثيين.

ويعتبر السعدي المنحدر من "مران" في محافظة صعدة، والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ 2021، الرجل الأول ضمن القوات البحرية والدفاع الساحلي التي أنشئت بتدريب مباشر من خبراء الحرس الثوري الإيراني.

كما أدرجه أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2022 على لائحة العقوبات.

العقل المدبر للهجمات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

ووصفته وزارة الخزانة الأمريكية بالعقل المدبر للهجمات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

بدوره أكد مجلس الأمن أن "أبو سجاد" دبر الهجمات ضد سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.

كما زرع عبر القوات البحرية الحوثية التي يرأسها مرارًا وتكرارًا ألغاما بحرية، ما شكل، خطرًا على السفن التجارية وسفن الصيد وسفن المساعدات الإنسانية.

ونظم عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مُنتهكًا قرار حظر الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 14 من القرار الأممي 2216 (2015).

يذكر أنه منذ نهاية الأسبوع الماضي شنت واشنطن حملة جوية موسعة ضد الحوثيين لاسيما في الحديدة وصعدة.

فيما أعلن الحوثيون أربع مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ استئناف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي قصفها على قطاع غزة، علمًا أن الحوثيين أوقفوا هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر منذ بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 يناير الماضي.

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