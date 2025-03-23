حبس صياد قتل زميله في العياط

أمرت نيابة الجيزة بحبس صياد قتل زميله، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة أسفرت عن قيام المتهم بتسديد عدة طعنات للمجني عليه، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة بسبب الاختلاف على منطقة الصيد بدائرة مركز شرطة العياط، وأوضح المتهم في اعترافاته أنه استل سلاحا حادا، ووجه طعنة قاتلة إلى صدر المجني عليه بسبب إصرار المجني عليه على الصيد في مكان اعتاد المتهم الاصطياد فيه واعتبره ملكه.

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، بالحادث وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الجريمة، ليجدوا جثة الشاب مضرجة بالدماء، ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

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