الداخلية: القبض على شخصين بتهمة فرض إتاوات على سائقي الأجرة في العامرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة فرض إتاوات على قائدى السيارات الأجرة، بالاضافة إلى ضبط 161 قضية مخدرات خلال حملات مكبرة بمنطقة العامرية.

ضبط شخصين لفرض إتاوات على قائدى سيارة الأجرة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام أحد الأشخاص ونجله بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وتضرره من تجمع عدد من متعاطى المواد المخدرة أسفل كوبرى الكيلو 21 بدائرة القسم.

و بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المشكو فى حقهما بإدارة موقف عشوائى لسيارات الأجرة مقابل تحصيلهما على مبالغ مالية من السائقين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



ضبط 161 ديلر مخدرات فى العامرية

وكشف الفحص، بالنسبة لتجمع عدد من متعاطى المواد المخدرة ؛ فإن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تضطلع بتوجيه حملات بصفة دورية تستهدف حائزى ومتجرى المواد المخدرة بالمنطقة.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 161 قضية مواد مخدرة ضُبط خلالهم 161 متهما، وبحوزتهم قرابة 9 كيلوجرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 1100 قرص مخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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