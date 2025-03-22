الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

ضبط ثلاثة أشخاص بالجيزة يديرون ورشًا لتصنيع الألعاب النارية بحوزتهم 850 قطعة

الألعاب نارية، فيتو
الألعاب نارية، فيتو

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  من ضبط ثلاث أشخاص بتهمة إدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبحوزتهما 850 قطعة من الألعاب النارية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن قيام ثلاث اشخاص،  بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما قرابة 850 قطعة من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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