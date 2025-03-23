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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مواعيد عرض الحلقة الـ25 من المداح 5 اليوم

المداح، فيتو
المداح، فيتو

تعرض منصات البث الرقمي للمسلسلات الرمضانية، اليوم الحلقة الـ 25 من الموسم الخامس من مسلسل النجم حمادة هلال الرمضاني «المداح».

المداح 5 الحلقة 25

وتبث الحلقة الـ 25 من المداح 5 اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر منصة “شاهد”، فيما تذاع عبر شبكة قنوات إم بي سي غدا الأحد.

ويُعرض مسلسل المداح الجزء الخامس عبر فضائية mbc مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً، على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 4:00 صباحًا، وبالنسبة إلى مواعيد مسلسل المداح على mbc مصر 2، فيذاع على شاشة “mbc مصر 2”، في تمام الساعة 11:00 مساءً، على أن تتم الإعادة في الساعة 3:00 عصرًا.

وكان الفنان حمادة هلال طرح أغنية مسلسل المداح 5 “على الله” على صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية على الله من كلمات هادي أبو اليزيد وألحان مصطفى شكري وتوزيع  شيندي وخليل.

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم  خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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