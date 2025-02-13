مسلسلات رمضان 2025، تصوير المشاهد النهائية من "المداح 5" في أسوان

قرر مخرج مسلسل المداح الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال سفر أسرة العمل خلال الأسبوع المقبل لمدينة أسوان لتصوير عدد من المشاهد النهائية في العمل، ومن المقرر أن تستمر لما يقرب من 5 أيام.



الشيطان يظهر في الجزء الخامس مع بداية الحلقة الأولى

ويظهر خالد الصاوي وأعوانه منذ الحلقات الأولى من العمل، ويبدأون في الإحاطة بصابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال.

واستعان مخرج مسلسل المداح الجزء الخامس أحمد سمير فرج، بعشرات المجاميع لتصوير عدد من المشاهد الخاصة بالعمل.

ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال شهر رمضان المعظم، وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال عودة صابر ورحاب التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي بعد انفصالهما في الجزء الرابع من العمل.

أبطال مسلسل المداح

ويضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت.

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