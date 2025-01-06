تعرف على شخصية هبة عبدالغني في مسلسل المداح 5

تشارك الفنانة هبة عبدالغني في الجزء الخامس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وتلعب هبة عبد الغني خلال أحداث العمل شخصية فتاة تسمي ناصرة تعاني من مس أرضي وتستنجد بصابر الذي يلعب دوره حمادة هلال كي يساعدها في التخلص من هذا المس.

وتواصل عبد الغني، الآن تصوير مشاهدها الآن داخل لوكيشن عزبة المزاريطة.

حمادة هلال في مسلسل المداح

ويستكمل حمادة هلال في الجزء الخامس رحلته مع شخصية صابر المداح الشهير بالسيطرة على الجن من خلال قصة جديدة.

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من هبة مجدي، وغادة عادل وخالد سرحان، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، دارين حداد، جوري بكر والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

جدير بالذكر أن هبة عبد الغني شاركت رمضان الماضي بمسلسل "صلة رحم" مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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