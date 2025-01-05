الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هبة عبد الغني تشارك في الجزء الأخير من "المداح"

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

تخوض الفنانة هبة عبد الغني، مغامرة فنية جديدة من خلال مشاركتها بأحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال.

وتظهر هبة عبدالغني، خلال أحداث العمل بشخصية "ناصرة" التي ستساهم في تقلب مجرايات أحداث العمل رأسًا علي عقب.

وتواصل عبد الغني، الآن تصوير مشاهدها الآن داخل لوكيشن عزبة المزاريطة.

حمادة هلال في مسلسل المداح 

ويستكمل حمادة هلال في الجزء الخامس رحلته مع شخصية صابر المداح الشهير بالسيطرة على الجن من خلال قصة جديدة.

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من هبة مجدي، وغادة عادل وخالد سرحان، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، دارين حداد، جوري بكر والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

جدير بالذكر أن هبة عبد الغني شاركت رمضان الماضي بمسلسل "صلة رحم" مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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