الطريق إلى نهائي النسخة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.. مواجهات مثيرة في إياب ربع النهائي.. والدنمارك وكرواتيا «أبرز المفاجآت»

دوري الأمم الأوروبية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد نحو الملاعب الأوروبية لمتابعة مواجهات من العيار الثقيل في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره إيطاليا، والبرتغال مع الدنمارك، وإسبانيا ضد هولندا، وفرنسا ضد كرواتيا في تمام العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة.

ويسعي فرنسا لتعويض خسارة مباراة بالذهاب أمام كرواتيا بهدفين نظيفين، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأمل الديوك الفرنسية استعادة ذكرى ملحق التأهل إلى مونديال 2014، عندما قلبوا تأخرهم أمام أوكرانيا بهدفين في الذهاب إلى فوز كبير إيابا 3-0.

مهمة إيطاليا الصعبة

وعلى صعيد آخر يتعين على منتخب إيطاليا تعويض خسارته أمام ألمانيا 1-2 على ملعب سان سيرو بجولة الذهاب.

وتدخل ايطاليا على أمل حجز تذكرة التأهل لنصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية وقلب الطاولة على إيطاليا في ملعب دورتموند الذي يتستضيف المباراة والذي شهدا فوزا لمنتخب إيطاليا على مضيفتها ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2006.

مباراة إسبانيا وهولندا

وتعد مباراة إسبانيا حاملة اللقب مع هولندا من المواجهات القوية خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في روتردام.

ويواجه منتخب إسبانيا غيابات المدافعين أيمريك لابورت لاعب النصر السعودي وداني فيفيان (أتلتيك بيلباو)، وإينيجو مارتينيز وباو كوبارسي (برشلونة) والشكوك حول روبان لونورمان المصاب الخميس، مما يدفع المدرب لويس دي لا فوينتي إلى الاستعانة بالشابين دين هويسن وراوول أسينسيو.

هولندا والبرتغال

وتحتاج البرتغال حاملة لقب النخسة الأولى في 2019، إلى قلب خسارتها أمام الدنمارك 0-1، عندما تستقبل الإياب في لشبونة.

وقال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال: إن المباراة الأخيرة كانت الأسوأ منذ توليه تدريب فريق النجم المخضرم كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي "طبقوا خطتهم لأننا سمحنا لهم بذلك، افتقدنا للإيقاع وأخفقنا في السيطرة على الكرة، لذا هناك هامش كبير للتحسن".

تفاصيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وكاتنت مباريات الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 شهدت نتائج مثيرة مساء الخميس.

وحقق المنتخب الألماني فوزًا مثيرًا على نظيره الإيطالي في عقر داره، كما انتصر منتخب كرواتيا على أرضه أمام فرنسا، وكذلك فعل المنتخب الدنماركي أمام البرتغال، وحسمت نتيجة التعادل 2-2 مباراة القمة المثيرة بين منتخبي هولندا وإسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب للمواجهات الأربع يوم الأحد المقبل.

ويستضيف المنتخب الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا الأدوار النهائية للمسابقة على ملاعبه في يونيو المقبل.

وجاءت نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

ألمانيا يقلب الطاولة علي إيطاليا

وقلب المنتخب الألماني تأخره بهدف، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 أمام إيطاليا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب إيطاليا عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض منتخب ألمانيا في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين بواسطة تيم كلينيست وليون جوريتسكا في الدقيقتين 49 و76 على الترتيب.

ويلتقي الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

هولندا ضد إسبانيا

وتعادل هولندا وإسبانيا 2-2 في مباراة مثيرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء الخميس.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكو ويليامز، قبل أن يدرك كودي جاكبو التعادل لهولندا في الدقيقة 27.

وسجل المنتخب الهولندي الهدف الثاني عن طريق تيجاني رايندرز في الدقيقة 46، لكن الفريق المضيف عانى من النقص العددي لدى طرد لاعبه جوريل هاتو في الدقيقة 81.

ونجح المنتخب الإسباني في استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه، ليسجل الهدف الثاني عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كرواتيا ضد فرنسا

وحقق منتخب كرواتيا فوزًا ثمينًا على ضيفه الفرنسي بنتيجة 2-0، ليقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

سجل منتخب كرواتيا هدفيه في الشوط الأول، حيث افتتح أنتي بوديمير التسجيل في الدقيقة 26، ثم أضاف إيفان بيريسيتش مهاجم آيندهوفن الهولندي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة.

الدنمارك ضد البرتغال

واقتنص منتخب الدنمارك فوزًا ثمينًا من ضيفه البرتغالي 1-0، بفضل هدف سجله راسموس هويلوند في الدقيقة 78.

وحصل منتخب الدنمارك على ضربة جزاء في الدقيقة 23 نتيجة لمسة يد ضد ريناتو فيجا، لكن كريستيان إريكسن أهدرها.

قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

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