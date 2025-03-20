الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

الدنمارك تضرب ضيفتها البرتغال بهدف في ذهاب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

منتخب الدنمارك،فيتو
منتخب الدنمارك،فيتو

نجح منتخب الدنمارك في الفوز أمام البرتغال بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ببطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب "باركين"، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وأحرز هدف الدنمارك اسموس هويلوند في الدقيقة 76.

 

 

وقدم منتخب الدنمارك أداء جيدا بالشوط الأول من اللقاء حيث سيطر على اللقاء.

وتصدى ‏دييجو كوستا حارس البرتغال، لركلة جزاء كريستيان إيريكسن لاعب الدنمارك مع الدقيقة 23.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خلال مشاركته مع منتخب   البرتغال، امام الدنمارك.

وتعد مباراة البرتغال والدنمارك الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بعمر الـ40 والذي أتمه الدون واحتفل به 5 فبراير الماضي.

تشكيل البرتغال أمام الدنمارك 

تشكيل الدنمارك أمام البرتغال 

 

القناة الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports XRTA 1.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.

بينما تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ذاته عقب اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

 

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

 

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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