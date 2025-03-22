محافظ أسيوط يشارك 300 صيدلي وأسرهم حفل إفطار جماعي (صور)

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الإفطار الجماعي الذي نظمته نقابة صيادلة بأسيوط بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأعضاء النقابة بمشاركة أكثر من 300 صيدلي وأسرهم، في أجواء رمضانية مميزة ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة، لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور علاء حيالله نقيب الصيادلة بأسيوط، والدكتور أحمد عثمان نائب مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظ أسيوط ينقل تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحضور

وخلال كلمته، نقل محافظ أسيوط تحية وتهنئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة عليهم بالخير واليمن والبركات، معربًا عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من العملاء والصيادلة.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الكبير الذي تقوم به نقابة الصيادلة في دعم صحة المواطنين وتقديم الخدمات الصيدلانية بشكل متميز، مطالبًا شباب الصيادلة بمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء مؤكدًا على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين لافتًا إلى إستمرار الدعم الكامل لجميع المبادرات الصحية التي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية في أسيوط، مشيدًا بالجهود المستمرة التي يبذلها الصيادلة في خدمة المجتمع.

من جانبه أعرب، نقيب الصيادلة، عن شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على تلبية الدعوة ودعمه المتواصل للقطاع الصحي والصيادلة، مشيرًا إلى أن الإفطار الجماعي تقليد سنوي تحرص عليه النقابة كجزء من أنشطتها الإجتماعية، لتعزيز الروابط بين الصيادلة وأسرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.