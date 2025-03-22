"سي إن إن" تتهم ترامب بتضخيم البيانات المتعلقة بالمساعدات لأوكرانيا وقضايا أخرى

أجرت قناة "سي إن إن" تحليلا لخطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكرت فيه أن الزعيم الأمريكي أعطى تقديرات مبالغا فيها بشأن عدد من القضايا، منها حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

ووفقا لـ"سي إن إن"، فإن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة خصصت 350 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، ولكن القناة نقلت عن معهد كيل للاقتصاد العالمي أن الولايات المتحدة وعدت حتى ديسمبر 2024 بتزويد أوكرانيا بنحو 129 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية، وقد تم تخصيص نحو 123 مليار دولار منها حتى ذلك الوقت.

وأشارت أيضا إلى أن ترامب صرح مرارا أن حلف "الناتو" "سيختفي من الوجود" إذا لم يضغط من أجل زيادة الإنفاق من الحلفاء. وردا على ذلك وقال إروان لاجاديك، أستاذ جامعة جورج واشنطن، للقناة: "هذا لا معنى له على الإطلاق"، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة كانت الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب هي الوحيدة "التي أعطت اشارة إلى إمكانية مغادرة الحلف".

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب أن الأمين العام الحالي والسابق لحلف "الناتو" قالا له: "لو لم يكن ترامب موجودا، لما كان "الناتو" موجودا".

وردا على ذلك، كتبت القناة أنه على الرغم من أن زعيمي الحلف أشادا علنا بترامب لتحفيز النمو في الإنفاق الدفاعي، إلا أنهما لم يقولا إن الحلف قد يختفي من الوجود.

وأضافت أيضا أن ترامب قدم عن طريق الخطأ التزامات الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" على أنها "فواتير غير مدفوعة"، في حين أن هدف 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للقناة، هو توصية وليس التزاما.

ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن على ما نشرته قناة "سي إن إن".

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