وافقت المحكمة الدستورية في الجابون على قائمة تضم 8 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا الشهر المقبل، ومنهم الرئيس المؤقت بريس أوليجي نجيما، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2023.

الجابون تستعد للانتخابات الرئاسية بمشاركة قائد الانقلاب

ولا يسمح عادة للقادة الانتقاليين بالترشح للانتخابات، لكن الجابون وافقت بأغلبية ساحقة على دستور جديد في نوفمبر استثنى نجيما، ما أثار مخاوف المعارضة ومحللين من سعي المجلس العسكري للبقاء في السلطة.

ووعد المجلس العسكري بأن يكون الاستفتاء على الدستور خطوة نحو الحكم الديمقراطي.

وأنهى نجيما حكم سلفه علي بونغو وعائلته طويل الأمد للدولة الغنية بالنفط ولكنها فقيرة في الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا بين عامي 2020 و2023.

ومن المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي لنجيما هو آلان كلود بيلي باي نزي (57 عاما)، آخر رئيس وزراء في أثناء حكم بونجو الذي يترشح مستقلا.

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