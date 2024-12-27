وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور)

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته الرسمية إلى الجابون، اليوم، مع "أوليجي انجيما" رئيس جمهورية الجابون في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل.

زيارة وزير الخارجية إلى الجابون

نقل الدكتور بدر عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجابوني، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون مع الجابون في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بعد زيارة الرئيس الجابوني الأخيرة إلى القاهرة في نوفمبر ٢٠٢٤، ولإعطائها دفعة قوية لتنفيذ مخرجات الزيارة.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر لمسار المرحلة الانتقالية في الجابون، والجدول الزمني الخاص باستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، مقدمًا التهنئة على نجاح الاستفتاء على الدستور الجابوني.

وزير الخارجية ينقل تحيات الرئيس السيسي لنظيره الجابوني

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى أهمية دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى الفرص الواعدة للشركات المصرية للمساهمة بمشروعات التنمية في الجابون، منوها إلى الوفد الذي اصطحبه من ممثلي كبرى الشركات المصرية المهتمة لبحث فرص الاستثمار في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والدواء والإسكان والاتصالات.

واستعرض الوزير عبد العاطي التعاون الثنائي المثمر في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل في الجابون بخبرات مصرية على غرار المستشفى المصري الجابوني في ليبرفيل، والذي يعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد استعداد مصر لتوفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية الجابونية في مختلف المجالات.

شارك فى اللقاء الدكتور خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث استعرض رؤيته بالنسبة لترشحه للمنصب، مؤكدًا أنه مرشحًا لجميع الدول الأفريقية والعربية فى سباق الترشح.

ومن جانبه، طلب الرئيس "أوليجي انجيما" نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره للحفاوة التي تلقاها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

وأشاد بالدور القيادي الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. وأعرب عن تطلع الجابون إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

وقد أعلن الرئيس الجابوني خلال اللقاء عن قراره بسحب المرشح الجابوني فى سباق اليونسكو تقديرًا رئيس الجمهورية، ودعم الجابون للدكتور خالد العنانى فى سباق الترشح باعتباره المرشح الافريقى، وقامت الحكومة الجابونية بإصدار بيان رسمى ناشدت فيه دعم الترشيح المصرى.

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