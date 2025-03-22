السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

الكيلو يبدأ من 18 جنيهًا، أسعار الدقيق اليوم السبت في الأسواق

أسعار الدقيق اليوم،
أسعار الدقيق اليوم، فيتو

سجلت أسعار الدقيق اليوم تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الدقيق استعدادًا لإعداد كعك عيد الفطر 2025 في المنازل، حيث تفضل بعض الأسر إعداد الكحك والبسكويت في المنزل خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ويعد الدقيق أهم مكونات كحك العيد.

<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

الدقيق متوفر على بطاقة التموين وبالمحال

وتختلف أسعار الدقيق في الأسواق، وفقًا لجودته ونوعه، ويعد سلعة الدقيق متوفرة سواء على البطاقات التموينية أو المحال التجارية والسلاسل الغذائية.

<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

سعر الدقيق اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الدقيق في الأسواق، وتشمل سعر الدقيق على بطاقة التموين، سعر كيلو الدقيق في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

سعر الدقيق في الأسواق

البداية مع  أسعار طن الدقيق في الأسواق، وهو كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه للطن.
<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

أسعار الدقيق على بطاقة التموين

كما وفرت وزارة التموين والتجارية الداخلية سلعة الدقيق على البطاقات التموينية، إذ بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 18 جنيها على بطاقة التموين.

<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.2 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 33 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

 سعر الدقيق اليوم في المحال التجارية

وبالانتقال إلى سعر الدقيق اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالأتي:

  • بلغ سعر كيلو دقيق زمزم نحو 29.5 جنيه.
  • بلغ سعر دقيق ذرة أصفر دوبيلا وزن كيلو نحو 42 جنيهًا.
  • بلغ سعر دقيق أبيض العراف وزن كيلو نحو 23.5 جنيه.
  • بلغ سعر كيلو دقيق المطعم لجميع الاستخدامات نحو 22.5 جنيه.
  • بلغ سعر دقيق فرصة لجميع الاستخدامات وزن كيلو نحو 23 جنيهًا.
<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

 سعر كيلو الدقيق اليوم في المحال التجارية

  1. بلغ سعر دقيق كينج أم لجميع الاستخدامات وزن كيلو نحو 36 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دقيق ذرة أصفر كينج أم وزن كيلو نحو 36 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو دقيق المزاج لجميع الاستخدامات نحو 19 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو الدقيق فاخر ريحانة نحو 29.5 جنيه.
<strong>اسعار الدقيق اليوم</strong>
اسعار الدقيق اليوم

 اسعار الدقيق اليوم في المحال التجارية

  • بلغ سعر كيلو الدقيق بيكي بيكر لكل الاستخدامات نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر دقيق القمح الكامل سنبلة الفرات وزن كيلو نحو 54 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو الدقيق خمس نجوم لجميع الأغراض نحو 41.5 جنيه.
  • بلغ سعر دقيق سنبلة الفرات لجميع الاستعمالات وزن كيلو نحو 51 جنيهًا.

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