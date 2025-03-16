انخفاض أسعار القمح والدقيق اليوم في الأسواق

أسعار القمح والدقيق اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد انخفاضًا في الأسواق في جميع الأنواع، كما انخفضت أسعار الدقيق اليوم.

اسعار القمح والدقيق

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث سعر القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13 ألف جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13200 جنيهًا للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13400 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13160 جنيهًا، بانخفاض قدره 983 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 225.1 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 241.52 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 350.94 دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 247 دولار للطن.

اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.1 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15800 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.