السبت 01 مارس 2025
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اقتصاد

انخفاض أسعار القمح وارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

اسعار القمح والدقيق
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد انخفاضًا في الأسواق ببعض الأنواع، بينما ارتفعت أسعار الدقيق اليوم.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أحدث سعر القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13400 جنيه للطن، بانخفاض 150 جنيهًا عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13500 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13600 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13266.6 جنيه، بانخفاض قدره 336.5 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 12 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 19.6 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 220.65 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 229.25 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 350.02  دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 252  دولار للطن.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.3 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 33 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15800 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 16 ألف جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

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