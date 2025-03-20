التموين تُنظم إجازة المطاحن والمخابز خلال عيد الفطر لضمان توفير الخبز.. خطة حكومية لتوفير الدقيق خلال الإجازة.. والعودة لنظام الصرف المعتاد بعد العيد

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، توجيهًا وزاريًا رقم (1) لسنة 2025، يقضي بمنح المطاحن التموينية في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية لمدة أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025.

ووفقًا للتوجيه الصادر، تبدأ الإجازة من يوم 20 مارس وتستمر حتى 2 أبريل من العام ذاته.

وأكد التوجيه أن المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة عليها إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بذلك، والتي بدورها ستقوم بإبلاغ شركة "سمارت" لتطبيقات الكروت الذكية في موعد أقصاه الاثنين 24 فبراير 2025.

إجراءات تنظيمية لضمان استمرارية العمل

وشدد التوجيه على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالإجراءات التنظيمية التالية:

تحديث بيانات المخابز، تقوم شركة "سمارت" بإرسال ملف إلكتروني (إكسيل) إلى مديريات التموين في جميع المحافظات، يتضمن البيانات التفصيلية للمخابز مقسمة وفق الإدارات التموينية التابعة لكل مديرية.

تنظيم الإجازات، تتولى مديريات التموين تحديد أيام الإجازات الممنوحة لكل مخبز بناءً على الملف المستلم، وتحديد التواريخ بدقة، ثم إعادة إرسال البيانات النهائية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل في قطاع التموين وضمان استمرارية توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال فترة الإجازة، بما يضمن توازن العرض والطلب في الأسواق.

وزارة التموين: إجراءات تنظيمية لضمان استمرارية إمدادات الدقيق خلال إجازة عيد الفطر



كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا اخر ينظم منح المطاحن التموينية إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025م، وذلك لضمان انتظام صرف الأقماح والدقيق المدعم للمخابز وعدم تأثر منظومة الخبز التمويني خلال فترة الإجازة.

إجراءات تنظيمية لضمان توافر الدقيق بالمخابز

وفقًا للتوجيه،، تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرارية توفير الدقيق المدعم خلال فترة الإجازة، وجاءت أبرزها:

1. تنظيم تسجيل الإجازات



- تلتزم مديريات التموين بإرسال بيانات الإجازات المخطط منحها للمخابز إلى شركة "سمارت" لتطبيقات الكروت الذكية، وكذلك إلى وزارة التموين عبر البريد الإلكتروني (administrationwheat@msit.gov.eg) في موعد أقصاه 24 فبراير 2025.

- يُحظر تسجيل توقف المخابز عن العمل خلال فترة الإجازة على نظام إدارة المخابز بالمديريات لضمان استمرارية الصرف.

2. صرف الحصص مقدّمًا



- سيتم صرف حصص الأقماح المخصصة للمطاحن التي ستحصل على الإجازة مقدّمًا، وذلك وفق متوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني، خلال الفترة من 16 مارس إلى 2 أبريل 2025.

تحدد شركة "سمارت" كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام الإجازة، استنادًا إلى متوسط المبيعات اليومية، مع إتاحة صرفها خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2025.

3. تعديل مواعيد الصرف والشحن

سيتم تعديل مواعيد صرف الحصص اليومية، بحيث تبدأ من الساعة 2 صباحًا بدلًا من 12 بعد منتصف الليل، على أن تبدأ المطاحن بشحن الدقيق للمخابز فورًا بعد الساعة 2 صباحًا وحتى نهاية اليوم.

تُتاح حصة إضافية للمخابز التي تحصل على إجازة يوم 2 أبريل 2025، وفقًا لمبيعات آخر يوم عمل فعلي لها.

استئناف العمل بالنظام المعتاد بعد الإجازة

وأكد التوجيه الوزاري أن جميع المخابز والمطاحن التموينية ستعود للعمل وفق النظام المعمول به حاليًا، وذلك اعتبارًا من 2 أبريل 2025.

كما شدد على ضرورة تأكد مديريات التموين من توافر الأرصدة الكافية من الأقماح والدقيق بالمطاحن والمخابز لضمان عدم تأثر الإمدادات.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لضمان استمرار توريد الخبز المدعم دون أي نقص خلال عطلة عيد الفطر، مع وضع آليات مرنة لصرف الحصص بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.



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