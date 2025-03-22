طالب يسأل: ليه الجن بيتحبس في رمضان؟ وعلي جمعة: "العيال الصغيرة" موجودة

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية العلاقة بين الجن والإنس.



وقال الدكتور علي جمعة: أخبرنا الله، سبحانه وتعالى، في قصة خق آدم، أنه أمر الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم خير وشر، كلهم خير، ليس عندهم طاعة ومعصية، كلهم طاعة، أمرهم الله، سبحانه وتعالى، "اسجدوا لآدم فسجدوا"، إلا شخص واحد كان حاضرا هذه الحضرة القدسية الربانية الإلهية، لم يسجد: "إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين".

إبليس كان من الجن

إبليس كان من الجن، قال تعالى: "كان من الجن ففسق عن أمر ربه"، لم يكن من جنس الملائكة بل كان من أولئك الجن، فأخبرنا الله، سبحانه وتعالى، بكائن آخر غيرنا، وغير عالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الجماد.. هناك عالم ومخلوق اسمه الجن، وهناك أيضا عالم ومخلوق اسمه الملائكة، وهناك عالم ومخلوقات كالجنة والنار والعرش: "الرحمن على العرش استوى".. هناك الكرسي، هناك السموات السبع، والأرضين السبع، لكنما هي غائبة عنا، فهي غيب، ومن ضمن هذا الغيب، وما نريد أن نتكلم عنه اليوم هو عالم الجن.. أصل هؤلاء الجن شرير، وهو إبليس، الذي تحدى الله، وكفر حتى في حضرته.. هو لا يكفر بأن الله غير موجود.. هو في حضرة الله، لكنه عصى الله هذا العصيان الفظيع لأنه في الحضرة.. فليس عنده أي شك، حتى قيل إنه قال لله، سبحانه وتعالى، أعبدك أنت وحدك لا شريك لك، ولا أسجد إلا لسواك، فهو يريد أن يعبد الله كما يريد هو، والله يريدك أن تعبده كما يريد الله، هل نعبد الله كما نريد؟ أم كما يريد؟ كما يريد هو سبحانه وتعالى، ومن هنا جاءت هذه المعصية، وجاءت هذه المخالفة.

إبليس أول من قاس قياسا خاطئا

إبليس قال لربنا: "أنظرني إلى يوم يبعثون".. خلليني عايش وأنا هاضلهم كلهم.. الناس اللي بتقول عليهم: اسجد لآدم.. أسجد له ليه؟! "خلقتني من نار وخلقته من طين".. فقاس، وأول من قاس قياسا خاطئا هو إبليس.. يعني اعتقد أن المزية التي أعطاها الله لآدم ترجع إلى أصله الترابي، وهي ترجع إلى شيء آخر وهبه الله تعالى لآدم، وهو العقل والاختيار والعلم، ولا ترجع إلى أنه جاء من حمأة من طين.. نظره إلى يوم يبعثون، وأصبحت هناك مشكلة الوسواس الخناس، وحذلانا، وقال: "أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا".



ليه الجن بيتحبس في رمضان؟

وسأل طالب: ليه الجن بيتحبس في رمضان؟

وأجاب الدكتور جمعة: حتى يعطيك الله فرصة علشان مايكونش فيه معاكسات لك، وتستطيع أن تعبد الله بمحض إرادتك، ومن غير تأثير من الخارج بيسلسل مردة الجن.. مش إنه مفيش جن في رمضان !! الجن الضعيف "العيال الصغيرة" موجودة، إنما مردة الجن مسلسلة.

وتساءلت بنت: أسمع أن عرش الشيطان على الماء.. هل ده صحيح؟



فقال د. جمعة: عرش الشيطان على الماء، يعني في الخرائب و..... إلخ، ورد في الأثر هكذا.

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