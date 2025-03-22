زغلول صيام يكتب: إزاي اتحاد الكرة يجيب حكام أجانب لسيراميكا ويرفض تلبية طلب الأهلي؟! اقتراح لرئيس الوزراء حتى تكون كل المباريات بحكام أجانب

الدنيا قامت ولم تقعد منذ أمس وبالتحديد منذ إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن تلبية طلب نادي سيراميكا باستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر …..كيف لاتحاد الكرة يلبي طلب بتوع السيراميك ويتجاهل طلب النادي الأهلي أقدم وأعرق وأفضل الأندية المصرية ….اتحاد الكرة يكيل بمكيالين …إزاي طلب سيراميكا يتم تلبيته بعد أسبوع وطلب الأهلي لا.

طبعا نافخو النار الذين لا يريدون لهذا البلد خيرا يحاولون تقليب الشباب وتغذية الشعور لديهم بالظلم والاضطهاد من المسئولين بالدولة ضد ناديهم، وأولهم هذا القاطن في قطر الذي يدعي حبه للأهلي وهو في الأساس يخطط لأشياء أخري ولا يحب إلا نفسه .

ربما هذا “العيلاء” وتاريخه الحافل بالبذاءات ضد الحكام ،يرتدي الآن ثوب المدافع عن الفانلة الحمراء، وفي هذا يوجه سمومه للشباب، لدرجة أنك لا تستطيع أن تحاور الشباب وتقنعهم بأن قرار الانسحاب خطأ، ولنا في هذا الموضوع مقالات أخري.

وطالما أن الأمر يخص الأمور الفنية فإن الدولة بعيدة كل البعد عن الأندية والاتحادات الرياضية إلا فيما يتعلق باللوائح والقوانين وضمان التزام الجميع بهما، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في أمور أكثر أهمية مليون مرة من كرة القدم نفسها …..هنا وجب التدخل.

فليس معقولا أن يفتح بتوع السيراميك صدرهم ويطلبون حكاما أجانب لمباراة في كأس مصر ومن قبلهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، لدرجة أن طال عمره في بداية تجربته مع بيراميدز كان يحضر حكاما أجانب لو فريقه بيلاعب أي فريق في الدوري.

هي ليس فتحة صدر ولا فنجرة (بوق) ، وإنما هذا الأمر يتعلق بسياسة بلد، وهنا وجب تدخل دولة رئيس الوزراء نفسه وتدخل الدولة بقوة في طلب حكام أجانب لمباريات كرة القدم.

اقتراح

والعبد لله يقدم اقتراحا لكل القيادات في الدولة ….لا تمنعوا استقدام حكام أجانب لمباريات الكرة في الدوري المصري، وإنما النادي الذي يطلب حكاما أجانب لمباراة يورد نفس قيمة الفاتورة التي يوردها لاتحاد الكرة إلي خزينة الدولة …يعني النادي يدفع 70 ألف دولار تكاليف استقدام أي طقم حكام أجنبي، واقترح أن يدفع مبلغا مماثلا 70 ألف دولار لخزينة الدولة …اعتبره تبرعا …اعتبره جمركا ….اعتبره ضريبة ….أيا كان المسمي، ولكن هذا حق الدولة.

لا يمكن أن يترك الأمر علي هوي بعض المتعصبين، وإنما تدخل الدولة ضروري جدا لوقف هذا العبث، وهو العبث الذي يجعلنا نظهر بصورة السفهاء الذين يبددون أموالهم فيما لا ينفع ولا يضر.

ما هو الأهلي خد الدوري كذا وأربعين مرة وكسب الزمالك دشيليون مرة بحكام أجانب ومصريين، ومش عارف هتفرق إيه تلعب بأجانب والا مصريين، ولكن دخل الشيطان براسه وغرروا بالشباب وافهمومهم ان هناك تعنتا واضطهادا ضد الأهلي رغم أن شعبية الأهلي في مصر يعلمها القاصي والداني.

كفانا سفها وحوشوا الدولارات لأدوية أو سلع حيوية فيها حياة أو موت، وعندما نصل إلي حد الكفاية بعثروا الدولارات في الأرض !! رمضان كريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.