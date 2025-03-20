الخميس 20 مارس 2025
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سياسة

تعرف على سن التقاعد وموعد استحقاق المعاش في مشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يواصل مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مناقشة مشروع قانون العمل، والذي شهدت المناقشات الأخيرة تحديد سن التقاعد به، وموعد استحقاق المعاش.

 

تحديد سن للتقاعد

وجاء ذلك وفق النص التالي:

مادة (171)

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب  العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه في ما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

 

مكافأة بعد سن الستين

مادة (172) 

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

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