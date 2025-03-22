العدد (656) من «فيتو» وأبرز عناوينه: زلزال فى «التموين»!
عصام كامل يكتب: شرعية الحوثيين تتمدد
توابع القمة 130 تفضح فوضى الكرة المصرية
وكيل الأزهر الشريف د. محمد الضوينى:
المطالبة بتعديل أحكام الميراث جهل بحكمة التشريع الإسلامي
تطوير المناهج وبشرى سارة لـ 40 ألف معلم
زلزال فى «التموين»!
مخالفات وأزمات مالية واستغاثات عمالية وتراجع أرباح “الدلتا للسكر”.. والوزارة تلجأ للإقالات
رحلة عذاب مرضى السرطان
قوائم انتظار وعجز فى أجهزة العلاج الإشعاعى وارتفاع جنونى فى تكلفة الخدمات الطبية
نيكول سابا: أرفض أن أكون “رقية العسكرى” فى الواقع
طارق لطفى: انتهاء “العتاولة”.. ولست مشغولًا بالبطولة المطلقة
كشف حساب النصف الأول من دراما رمضان 2025
حكاية قارئات من زمن فات
طوارئ فى «الموسيقيين»
النقيب غاضب من تسريب القرارات
مخطط أمريكى لنزع صلاحيات حماس فى غزة.. ومجموعة السبع على خطى ترامب
خطة حكومية لمنع اتقطاع الكهرباء فى الصيف
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا