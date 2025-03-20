قال أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي: "ندعو إلى حوار بشأن سد النهضة مع مصر والسودان.. وسد النهضة سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله ولن يلحق ضررا بدولتي المصب".

استفسارات نواب البرلمان فى اثيوبيا

وأكد أن "وصول بلاده إلى البحر الأحمر هو مطلب وجودي ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم".

وفيما يتعلق بأزمة تيجراي، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أنها "ستحل سلميا وملتزمون بتنفيذ اتفاقية بريتوريا ولا عودة للحرب في الإقليم".

وأشار إلى أن "مدة إدارة إقليم تيجراي انتهت وسنشكل إدارة جديدة حتى إجراء انتخابات".

جدير يالذكر أن أبي أحمد ذكر استجابة لاستفسارات نواب البرلمان اليوم بالعاصمة أديس أبابا أن الاقتصاد الإثيوبي سيحقق نسبة نمو تصل إلى 8.4 هذا العام.

وكشف أنه تم تسجيل نمو اقتصادي غير مسبوق في تاريخ إثيوبيا.

إثيوبيا أصبحت من أكثر الدول الإفريقية إنتاجًا للقمح

وبين رئيس الوزراء أن الخطط العشرية والسنوية لكل المؤسسات الحكومية الإنتاجية والخدمية تسعي لتحقيق هذا الهدف الموضوع.

وقال إنه تم تحقيق 8.1 نمو خلال الثمانية اشهر الماضية من السنة المالية الحالية وأشار إلى أنه من الممكن تحقيق الخطة إذا استمرت الجهود المشجعة التي بذلت خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وكشف رئيس الوزراء أن إثيوبيا أصبحت من أكثر الدول الأفريقية إنتاجًا للقمح.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الزراعي في إثيوبيا يعتمد على المزارع الصغيرة والمتوسطة غير التجارية.

وبين رئيس الوزراء أنه من المتوقع زراعة ما لا يقل عن 7.7 مليون هكتار من الأراضي بالقمح في هذا العام وحده وإنتاج نحو 300 مليون قنطار منه.

طلب متزايد على البن الإثيوبي في الأسواق المحلية

وأكد رئيس الوزراء انتاج 1.2 بليون دولار من البن ومن المتوقع أن يصل إلى 2 بليون دولار نهاية هذا العام المالي.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك طلب متزايد على البن الإثيوبي في الأسواق المحلية نسبة لزيادة عدد المستهلكين له.

وبصورة مماثلة أوضح أن هناك إنتاج متزايد من الشاي إلا أنه يحتاج عملية تصنيع إضافية.

وقال: لتذليل الصعاب على القطاع الزراعي فإنه تم استيراد أكثر من 500 ماكينة زراعية واستخدام أساليب زراعية محلية واسعة في تدرج المنحدرات وتطوير الري، وذلك بجانب زراعة الأرز والحبوب الزيتية مؤكدًا أن فائدة التوسع الزراعي الحالي في زيادة العرض في الأسواق المحلية.

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