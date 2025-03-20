الخميس 20 مارس 2025
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السد الإثيوبي لن يلحق ضررًا بـ مصر والسودان.. آبي أحمد يدعو دولتي المصب للحوار (إنفوجراف)

رئيس وزراء أثيوبيا،
رئيس وزراء أثيوبيا، فيتو

 

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سد النهضة السد الاثيوبي دولتي المصب مصر والسودان مخزون السد العالي

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