لوقف مسلسل الانهيارات، طلب إحاطة لتشكيل لجنة لحصر المنازل الآيلة للسقوط

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تزايد حوادث انهيار المنازل في العديد من محافظات الجمهورية.

استمرار وقائع انهيار المنازل

وأشارت النائبة، إلى أن آخر هذه الحوادث، انهيار منزل في محافظة أسيوط، مما تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين.

حل أزمة المنازل الآيلة للسقوط

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المحافظة تضم عددًا كبيرًا من المنازل القديمة وغير الآمنة، مما أدى إلى تكرار حوادث الانهيار خلال الأشهر الماضية.

ضحايا انهيار المنازل

وقالت النائبة: آخر هذه الحوادث كان في قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، حيث انهار منزل مؤخرًا على سكانه، مخلفًا ضحايا ومصابين.

تشكيل لجنة خاصة لحصر المنازل الآيلة للسقوط

وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة لحصر المنازل الآيلة للسقوط في جميع المراكز والقرى، مع اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لمنع تكرار هذه الكوارث وحماية أرواح المواطنين.

يشار إلى أنه قرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية بشكل عاجل مكونة من مديرية الإسكان ومسؤولي الإدارة الهندسية بمركز أبو تيج لمعاينة المنزل المنهار بقرية النخيلة والمنازل المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الانهيار وأسباب انهيار المنزل وذلك بعد مصرع وإصابة 10 أشخاص في الحادث.

مصرع وإصابة 11 شخصًا في انهيار منزل بأسيوط

ولقى 5 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 5 آخرين في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي.

محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار منزل

وتفقد محافظ أسيوط، فجر اليوم موقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية وتم استخراج 5 جثامين وإنقاذ 6 آخرين بينهم مصابين ونقلهم لمستشفى أبوتيج النموذجي وجاري رفع أنقاض المنزل.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بحري قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بشارع بين الجناين يقطنه 3 أسر وعلى الفور انتقل المحافظ يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبو تيج إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات ورؤساء مراكز ديروط والبداري وساحل سليم وحي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمني حول الموقع وفصل كافة المرافق حيث تم استخراج جثث 5 ضحايا و6 مصابين ونقلهم إلى مستشفى أبو تيج النموذجي.

ووصلت الكباشات واللوادر إلى موقع انهيار منزل بقرية النخيلة بأسيوط للبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية في توسعة الطريق وإدخال المعدات الثقيلة لموقع الانهيار لضيق الشوارع.





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