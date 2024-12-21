معاناة أهالي كفر النخلة في القليوبية.. ظهور مياه كريهة مجهولة المصدر أسفل المنازل.. والأهالي: نخشى انهيار البيوت فوق رؤوسنا

تعيش قرية كفر النخلة التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية معاناة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يعاني الأهالي من مشكلة ظهور مياه ذات رائحة كريهة أسفل منازلهم، مما يتسبب في تصدعها بشكل مستمر وتهديد حياة السكان.. المياه التي لا يعرف مصدرها تجتاح الشوارع والأراضي الزراعية والمنازل.

ظهور مياه غير معروفة المصدر

منذ أكثر من عقد، أصبحت المياه المتسربة أسفل المنازل جزءًا من الحياة اليومية في كفر النخلة، إذ لا يعرف الأهالي مصدرها حتى الآن، ورغم أن العديد من المسؤولين قد تعاقبوا على مناصبهم في محافظة القليوبية ومدينة طوخ، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال لمعالجة هذه الأزمة التي تتفاقم مع مرور الوقت، وهذه المياه تسببت في غرق العديد من الشوارع وأثرت بشكل كبير على أساسات المنازل.

وأشار الحاج علي رياض، أحد أهالي القرية، إلى أن الوضع أصبح غير محتمل، موضحًا أن المياه المتسربة وصلت إلى بعض الأدوار السفلية للمنازل وقال: "منذ أيام، بدأ منزل مكون من ستة طوابق يميل بشكل ملحوظ نتيجة تأثير المياه عليه، وهو مهدد بالسقوط في أي لحظة."

كما أن عددًا من المنازل في القرية بدأت تتعرض للانهيار بفعل المياه المتسربة أسفلها، وهو ما يعرض حياة السكان لخطر شديد، وتقدم الأهالي بعدد كبير من الشكاوى إلى مختلف الجهات المعنية، مثل محافظة القليوبية ومجلس مدينة طوخ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لكن دون جدوى.

وناشد الحاج علي رياض المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالتدخل السريع لحل المشكلة، وقال: "نطالب بإرسال لجان متخصصة لدراسة سبب هذه المياه المتسربة والعمل على معالجتها، لأننا لا نستطيع العيش في هذه الظروف.. قرية كفر النخلة لا يوجد بها شبكة صرف صحي، ويتم الصرف عبر ترنشات قديمة، رغم أن محطة الصرف الصحي التي كان من المفترض أن تخدم القرية تم الانتهاء من أعمالها منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يتم تشغيلها حتى الآن."

مصدر بمحافظة القيلوبية: خطوط الصرف السبب

المياه المتسربة ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها قرية كفر النخلة، فبالإضافة إلى غرق الشوارع، تُسجل حالة من الفوضى في أنظمة الصرف الصحي بالقرية.

وأفاد مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية أن هناك مشاكل كبيرة في كيفية صرف المياه، حيث يتم تصريف مياه الصرف عبر غرف صرف عشوائية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف المصدر: "الكثير من خطوط الصرف تصرف المياه مباشرة على الشوارع، وهو ما يؤدي إلى حدوث طفح مستمر في الشوارع."

وأعلن المسؤول عن إرسال فرق عمل مختصة لإجراء عمليات تسليك لخطوط الصرف وتطهير الغرف، في محاولة للحد من آثار هذه المشكلة التي تستمر لفترة طويلة دون حل جذري.

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

غرق وتصدع منازل بالصرف الصحي بطوخ القليوبية

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