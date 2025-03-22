الفيوم تستعد للمشاركة في الحدث العالمي ساعة الأرض

أعلنت محافظة الفيوم، أنها ستشارك مساء اليوم السبت، لمدة ساعة واحدة، من الساعة 8,30 إلى 9,30 مساءً حسب التوقيت المحلي، في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"، الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة سنويًا، وتشارك فيه وزارة البيئة، تحت شعار "أنا أشارك فى ساعة الأرض"، من خلال تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإليكترونية غير الرئيسية، وتخفيض وإطفاء الإنارة الخارجية وغير الأساسية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة.

دمج الأفراد في التصدى لظاهرة تغير المناخ

وتعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لظاهرة تغير المناخ، وجذب الانتباه لخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراته السلبية على كوكب الأرض وتسببه فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب، لضمان بيئة ومستقبل مستدام، في إطار التوجه العالمي لترشيد استهلاك الطاقة وحماية كوكب الأرض، عن طريق الحفاظ على الطاقة وتقليل الغازات الكربونية، كما تعد المشاركة في هذا الحدث رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

توحيد العالم لحماية الكوكب

يذكر أن دول العالم تحتفل في السبت الأخير من شهر مارس كل عام بـ "ساعة الأرض"، بإطفاء الإضاءة في أشهر المعالم السياحية بكل دولة، لمدة 60 دقيقة، من الساعة الثامنة والنصف مساءً، حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، بهدف توحيد شعوب العالم ولفت الانتباه لمخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أيّ تساوي الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 مَعلم من المعالم الشهيرة حول العالم تطفئ أنوارها فى ساعة الأرض، تضامنًا مع الكوكب لحمايته من آثار تغير المناخ.

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