الإسكندرية تعلن مشاركتها في «ساعة الأرض» السبت المقبل بإطفاء الأنوار

تشارك محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة البيئة السبت المقبل 22 مارس 2025، في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض" Earth Hour، الذي يشارك فيه معظم دول العالم، بإطفاء الإضاءة في الأماكن غير الحيوية لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8:30 مساء حتى 9:30 مساء.

يأتى ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية، وظهور جمهورية مصر العربية بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

والجدير بالذكر؛ أن "ساعة الأرض" يعد حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.

وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا، وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة في عام 2009 حيث تم اطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010.

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