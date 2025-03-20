الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السبت، محافظة البحيرة تشارك في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض" 

البحيرة تشارك بمبادرة
البحيرة تشارك بمبادرة ساعة الأرض

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على مشاركة المحافظة في المبادرة العالمية " ساعة الأرض " (Earth Hour)، بالتنسيق مع وزارة البيئة، والتى تأتى هذا العام تحت شعار " معا نحو أكبر ساعة للأرض"ضمن جهود محافظة البحيرة لتعزيز الوعي البيئي ومواجهة التغيرات المناخية.

 

الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

 سيتم بعد غد السبت الموافق 22 مارس إطفاء الإضاءة في الأماكن غير الحيوية بمحافظة البحيرة، لمدة ساعة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً، وتهدف هذه الفعالية البيئية إلى تسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وإظهار التزام الدولة المصرية بقضايا البيئة على المستوى العالمي.

 

تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة

 وتدعو محافظة البحيرة  جميع المواطنين، المؤسسات، وأصحاب الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

 

إطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة

 وتعد "ساعة الأرض" أكبر مبادرة شعبية بيئية على مستوى العالم، ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وتشجع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة دعمًا للبيئة، وقد انطلقت الفكرة لأول مرة من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، حيث شارك فيها 2.3 مليون شخص، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية، لتنتشر في مختلف الدول والمدن حول العالم. وكانت دبي أول مدينة عربية تنضم إلى المبادرة عام 2008، تلتها القاهرة في 2009، ثم الرياض في 2010.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة السبت الاحتباس الحراري ساعة الارض

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

بن شرقي يدخل حسابات الزمالك

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

منوعات

المزيد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية