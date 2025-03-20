السبت، محافظة البحيرة تشارك في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض" 

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على مشاركة المحافظة في المبادرة العالمية " ساعة الأرض " (Earth Hour)، بالتنسيق مع وزارة البيئة، والتى تأتى هذا العام تحت شعار " معا نحو أكبر ساعة للأرض"ضمن جهود محافظة البحيرة لتعزيز الوعي البيئي ومواجهة التغيرات المناخية.

الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

سيتم بعد غد السبت الموافق 22 مارس إطفاء الإضاءة في الأماكن غير الحيوية بمحافظة البحيرة، لمدة ساعة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً، وتهدف هذه الفعالية البيئية إلى تسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وإظهار التزام الدولة المصرية بقضايا البيئة على المستوى العالمي.

تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة

وتدعو محافظة البحيرة جميع المواطنين، المؤسسات، وأصحاب الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

إطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة

وتعد "ساعة الأرض" أكبر مبادرة شعبية بيئية على مستوى العالم، ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وتشجع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة دعمًا للبيئة، وقد انطلقت الفكرة لأول مرة من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، حيث شارك فيها 2.3 مليون شخص، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية، لتنتشر في مختلف الدول والمدن حول العالم. وكانت دبي أول مدينة عربية تنضم إلى المبادرة عام 2008، تلتها القاهرة في 2009، ثم الرياض في 2010.

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