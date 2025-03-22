السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع جديد في اسعار الدواجن اليوم السبت 22-3-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

عاودت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  الارتفاع من جديد، وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت، ما بين95 و110 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و120 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  الي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   210  و 225 جنيها  وفي السوبر ماركت 235 جنيها،  وكيلو الاوراك 105 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 120 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس150 جنبها، كيلو شيش طاووق 210 جنيها، كيلو حمام كداب 150 جنيها، كيلو كبدة صافى 130  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 210 جنيها، كيلو الاجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم السبت 22 مارس 2025

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21 مارس 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم السبت اسعار الفراخ البيضاء اسعار الفراخ البلدي اسواق الفيوم اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم البلدية اللحوم الحمراء محافظة الفيوم محلات الجزارة محافظ الفيوم

مواد متعلقة

مصرع شابين وإصابة آخر في سباق "موتسيكلات" بالفيوم

ضبط 4 عاطلين بالفيوم بحوزتهم كمية من المخدرات

ضبط 10 ملايين قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم السبت 22 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 17 صنفا منهم الطماطم والبطاطس وارتفاع الليمون

سيراميكا يسعي لتعديل مساره أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة منتخب الشباب أمام كرواتيا الأولمبي في دورة قطر الدولية

سعر جرام الذهب في الصاغة يستهل تعاملات اليوم بالصعود

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالسعادة

منوعات

المزيد

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

فرنسا تفكك شبكة تهريب نقلت 1700 مهاجر إلى أوروبا

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالسعادة

حدث في 22 رمضان، سنة 277 هـ، مولد عبد الرحمن الناصر ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية