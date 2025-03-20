الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

مصر تشارك في المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2025" تحت شعار "معًا نحو أكبر ساعة للأرض"

ساعة الأرض
ساعة الأرض
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تستعد مصر للمشاركة في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" لعام 2025، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "معًا نحو أكبر ساعة للأرض". وتدعو الحملة المواطنين والجهات الحكومية والشركات والمعالم السياحية إلى إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإشعال الشموع لمدة ساعة، وذلك يوم السبت 22 مارس 2025 من 8:30 إلى 9:30 مساءً، بهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحد من التأثيرات البيئية السلبية.

 

تواصل التزامها بمواجهة تغير المناخ

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر في هذه المبادرة السنوية تأتي في إطار التزامها بتعزيز الوعي البيئي والتصدي لتغير المناخ. وأضافت أن العالم يواجه تحديات بيئية خطيرة تتجلى في الطقس الجامح، الفيضانات، الحرائق، وتدهور التنوع البيولوجي، مما يتطلب تحركًا جماعيًا واسع النطاق.

وأشارت الوزيرة إلى أن ساعة الأرض شهدت العام الماضي مشاركة أكثر من 180 دولة ومنطقة، مع تسجيل 1.4 مليون ساعة من الأنشطة البيئية، مقارنةً بـ 410 آلاف ساعة في 2023. وتهدف نسخة هذا العام إلى تحقيق رقم قياسي جديد، يعكس تصاعد الوعي العالمي بضرورة العمل المناخي.

 

مشاركة مصر في ساعة الأرض منذ 2008

وتعتبر مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى المبادرة منذ انطلاقها في 2008، بمشاركة 88 دولة و4000 مدينة و929 معلمًا شهيرًا، ومنذ ذلك الحين، واصلت مصر التزامها بدعم الحملة سنويًا من خلال التنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة لإطفاء الأنوار في المعالم السياحية الشهيرة.

 

دعوة للمشاركة المجتمعية

وتدعو وزارة البيئة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث البيئي الهام، واتخاذ خطوات بسيطة لتقليل استهلاك الطاقة، مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية وفصل الأجهزة الكهربائية. كما تشجع الوزارة على مشاركة الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الأفراد والمؤسسات.

نبذة عن ساعة الأرض

انطلقت مبادرة "ساعة الأرض" لأول مرة في سيدني بأستراليا عام 2007، لتصبح أكبر حركة شعبية بيئية في العالم. وتعد المبادرة رمزًا عالميًا يعكس التضامن مع كوكب الأرض في مواجهة التغيرات المناخية، بمشاركة ملايين الأفراد من 188 دولة وإقليمًا.

ويتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس لإقامة الحدث، تزامنًا مع الاعتدال الربيعي، مما يتيح لأكبر عدد من المدن حول العالم المشاركة في وقت متقارب.

 

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