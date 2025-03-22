الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية (فيديو)

أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار بن جوريون الإسرائيلي والثانية استهدفت عددًا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، والأخرى استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة - 22-03-2025م pic.twitter.com/9ikq2oK0uH — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) March 21, 2025



وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان مصور نشر اليوم السبت، "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادًا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأكد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرًا إلى أنها العملية الثالثة خلال 48 ساعة.

ووجهت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين تنبيها لكافة شركات الطيران، مشددة على أن مطار بن جوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفعِ الحصارِ عنها.

الحوثيون يردون على العدوان الأمريكي على اليمن

وأفاد المتحدث بأنه ولليوم السادس على التوالي وفي إطار التصدي العدوان الأمريكي على اليمن، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" بعدد منِ الطائرات المسيرة.

وذكر أنه وخلال الساعات الماضية شن الجيش الأمريكي عددًا من الغارات على عدد من المحافظات في محاولة فاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

وشدد المتحدث على أنهم مستمرون في إسناد قطاع حتى وقف العدوان ورفع الحصار مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب.

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