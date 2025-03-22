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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

وجهت الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفين على الطرق السريعة وأسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 1006 مخالفات تجاوز سرعات و92 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 41 دراجة نارية مخالفة، 33 مخالفة موقف عشوائي، 95 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور الطرق السريعة حملاتها المرورية

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