إخماد حريق اندلع في توك توك وإنقاذ سائقه في دار السلام

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة علي حريق اندلع في "توكتوك" بشارع فرج يوسف بدائرة قسم شرطة دار السلام، وإنقاذ قائده.

تلقت شرطة النجدة بدار السلام، بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن ماسًا كهربائيًا هو السبب وراء اندلاع الحريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت شرطة النجدة بدار السلام، بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

و تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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