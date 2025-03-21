المعمل الجنائي يعاين آثار حريق شقة سكنية بجوار نادي السكة

كشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة سبب حريق شقة سكنية بمدينة نصر، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق مساء اليوم الجمعة.

من خلال الفحص المبدئي تبين حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالشقة نتج عنه اشتعال الحريق الذي امتد لجميع محتويات الشقة، ونتج عنها تفحمها بالكامل.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق والمعاينة لكشف ملابساته.



تلقى مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار نادي السكة الحديد.

انتقل رجال الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث ببرج مكون من 12 طابقًا (عمارات الفردوس).

ونتج عن الحريق 3 حالات اختناق خضعوا للإسعافات اللازمة وأخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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