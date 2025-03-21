نجاح جراحة دقيقة لاستخراج شظية بالعمود الفقرى لمصاب بمستشفى أجا

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة في الدقهلية نجاح فريق طبى بمستشفى أجا من قسمى جراحة المخ والأعصاب والعظام فى إجراء جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات، لاستخراج شظية بالعمود الفقرى لمريض.

استخراج الشظية من العمود الفقري في 4 ساعات



وأوضح وكيل صحة الدقهلية، بأن العملية تعد من الجراحات ذات المهارة حيث تم استخراج الشظية من العمود الفقري عند الفقرة T8 مع تثبيت كسر الفقرات بشريحتين و١١ مسمارا، لافتا إلى حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

العملية تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التى انتهجتها المديرية



فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية الطب العلاجى أن العملية تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التى انتهجتها المديرية لرفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات.



أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للفريق الطبى ولإدارة المستشفى، وفى مقدمتهم الدكتور تامر يوسف مدير المستشفى والدكتور أحمد عسكر أخصائى العظام والدكتور حسام أحمد أخصائى التخدير ومن جامعة المنصورة الدكتور محمود أبو مية مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب

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