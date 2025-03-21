محافظ الدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن ويؤكد: المرأة المصرية رمز العطاء والتضحية

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية تهنئة قلبية خالصة للامهات في عيدهن، وأعرب عن سعادته وفخره بالنموذج المشرف للأم المصرية، التي قدمت ومازالت تقدم أروع صور العطاء والتضحية من أجل أسرتها، مشيرًا إلى أن عيدها هو عيد لكل الأسرة ولكل أم مصرية تكافح وتتحمل الصعاب من أجل بناء أجيال ناجحة ومتميزة.

محافظ الدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره وفخره بجميع سيدات الدقهلية قائلا أنتم تستحقون منا التكريم كل يوم لعطائكم وتضحياتكم ورعايتكم لأبنائكم وأسركم، وأكد أن الأم تاج على رأس الأسرة.

السيدة المصرية رمز العطاء والتضحية... أنتم تاج على رأس الأسرة

وقال مرزوق: الأم المصرية دائمًا ما تثبت أنها قادرة على مواجهة التحديات مهما كانت صعبة وهذه الروح العظيمة التي تميز المرأة المصرية ولدينا العديد من النماذج النسائية المشرفة التي جسدت معاني التضحية والصبر والعطاء، كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للمرأة المصرية، تقديرًا لدورها في مواجهة التحديات وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.

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