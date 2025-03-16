صحة الدقهلية: إدارة مراقبة الأغذية توصي بغلق 64 منشأة

كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 208 منشآت.

مراقبة الأغذية توصي بغلق 64 منشأة لخطورتها على الصحة العامة

وأضاف مدكور أن الحملات أسفرت عن ضبط 64 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

محاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية لـ الطب الوقائى.

تحرير 157 محضرا وسحب 121 عينة

وأوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية، أن الحملات قد تمكنت من تحرير 157 محضرا، وسحب 121 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إعدام 937 كجم من أغذية متنوعة، و257 لتر من عصائر

وأكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم إعدام 937 كجم من أغذية متنوعة، و257 لتر من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.

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