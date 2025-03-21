رياضة الدقهلية تنفذ المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بإستاد المنصورة الرياضي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية" الإدارة العامة للرياضة " اليوم المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة، بالتعاون مع برامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بإستاد المنصورة الرياضي.

جاء ذلك بحضور واشراف الدكتور محمد رمضان مدير الادارة العامة للرياضة، والكابتن اسعد علي مدير إدارة البرامج، والكابتن وائل الشربيني المدرب، ومحمد ناصر الإداري بالمشروع.

الهدف من المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة

يهدف المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة، إلى الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع، ورفع معنوياتهم وقدراتهم من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، والسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم عن طريق اللعب وإشباع احتياجاتهم الأساسية.

ويأتي ذلك، من منطلق حرص القيادة السياسية على الاهتمام بذوي القدرات والهمم، وتشجيعهم على إظهار مواهبهم الرياضية وغيرها، والتعبير عن ذاتهم بما يمكنهم من النهوض بقدراتهم وإسعادهم ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

اهتمام الدولة بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اهتمام الدولة بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يظهر جليًا في الدعم الدوري وتوجيهاته المستمرة بالاهتمام بهذه الفئة الهامة بالمجتمع والعمل على دمجهم،فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضافت أن المشروع القومي ينفذ للأفراد ذوى الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية في ألعاب (كرة طائرة جلوس، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال) تحت إشراف مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتًا إلى الدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات انطلاقًا من اهتمام الدولة بملف ذوى الهمم ودعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر.

يأتي ذلك تنفيذا للمشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة باستاد المنصورة الرياضي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواءطارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير الادارة العامة للرياضة، والكابتن اسعد علي مدير إدارة البرامج.

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