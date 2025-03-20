رئيس جامعة المنصورة يُشارك أبناء الجامعة من ذوي الهمم إفطار رمضان (صور)

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025م، طلاب جامعة المنصورة من ذوي الهمم، من مختلف الكليات، في حفل الإفطار الجماعي بنادي النيل، الذي نظَّمه مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب جامعة المنصورة.

رئيس جامعة المنصورة يُشارك أبناء الجامعة من ذوي الهمم إفطار رمضان

جاء ذلك بحضور سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد العدل نائب مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، وأحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب، والطالب علي إسماعيل، رئيسِ اتحاد طلاب الجامعة، وأعضاء الاتحاد، إلى جانب مشاركة قطاعٍ واسعٍ من الطلاب ذوي الهمم من مختلف الكليات، وعددٍ من أمهات الطلاب.

مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة يقديم الدعم اللازم

ووجّه الدكتور شريف خاطر التهنئة للطلاب وجميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والاحتفال بعيد الأم، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفال، ومشيدًا بالدور الذي يقوم به مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة المتميزة من الطلاب.

وتمكين الطلاب ذوي الهمم من خلال توفير بيئة تعليمية ومجتمعية متكاملة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تعمل على دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم من خلال توفير بيئة تعليمية ومجتمعية متكاملة، تساعدهم على الاندماج وتحقيق التميز، مشددًا على أن إقامة هذا الحفل المميز سنويًّا يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة حاضنة لهم، تتيح لهم فرص المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

الجامعة ستواصل جهودها لتقديم جميع أشكال الدعم

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الحفل يعكس روح التكافل والتعاون داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل جهودها لتقديم جميع أشكال الدعم لهم، تماشيًا مع مبادرة "تمكين" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُشار إلى أن فعاليات حفل الإفطار تضمنت أمسيةً رمضانية، ومسابقاتٍ، وأغانيَ احتفاءً بالشهر الفضيل وعيد الأم، كما تم تكريم عددٍ من أمهات الطلاب في إطار الاحتفالات بعيد الأم.

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