الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يُشارك أبناء الجامعة من ذوي الهمم إفطار رمضان (صور)

افطار ذوي الهمم بجامعة
افطار ذوي الهمم بجامعة المنصورة، فبتو

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025م، طلاب جامعة المنصورة من ذوي الهمم، من مختلف الكليات، في حفل الإفطار الجماعي بنادي النيل، الذي نظَّمه مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب جامعة المنصورة.

رئيس جامعة المنصورة يُشارك أبناء الجامعة من ذوي الهمم إفطار رمضان

جاء ذلك بحضور  سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد العدل نائب مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، وأحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب، والطالب علي إسماعيل، رئيسِ اتحاد طلاب الجامعة، وأعضاء الاتحاد، إلى جانب مشاركة قطاعٍ واسعٍ من الطلاب ذوي الهمم من مختلف الكليات، وعددٍ من أمهات الطلاب.

 

مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة يقديم الدعم اللازم

ووجّه الدكتور شريف خاطر التهنئة للطلاب وجميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والاحتفال بعيد الأم، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفال، ومشيدًا بالدور الذي يقوم به مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة المتميزة من الطلاب.

وتمكين الطلاب ذوي الهمم من خلال توفير بيئة تعليمية ومجتمعية متكاملة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تعمل على دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم من خلال توفير بيئة تعليمية ومجتمعية متكاملة، تساعدهم على الاندماج وتحقيق التميز، مشددًا على أن إقامة هذا الحفل المميز سنويًّا يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة حاضنة لهم، تتيح لهم فرص المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

الجامعة ستواصل جهودها لتقديم جميع أشكال الدعم

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الحفل يعكس روح التكافل والتعاون داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل جهودها لتقديم جميع أشكال الدعم لهم، تماشيًا مع مبادرة "تمكين" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس جامعة سوهاج يشارك الإفطار الرمضاني الجماعي مع أسرة كلية الآداب

جامعة القناة تعقد ندوة توعوية لطلاب المدارس حول التلوث الكهرومغناطيسي (صور)

يُشار إلى أن فعاليات حفل الإفطار تضمنت أمسيةً رمضانية، ومسابقاتٍ، وأغانيَ احتفاءً بالشهر الفضيل وعيد الأم، كما تم تكريم عددٍ من أمهات الطلاب في إطار الاحتفالات بعيد الأم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد طلاب جامعة المنصورة الأشخاص ذوي الإعاقة التعاون مع الادارة العامة الدكتور محمد العدل انتصار انتصارات العاشر من رمضان رئيس جامعة المنصورة لأشخاص ذوي الإعاقة لعاشر من رمضان وزارة التعليم العالى فرص المشاركة طلاب جامعة المنصورة

مواد متعلقة

القبض على تاجر مخدرات متهم بغسل 100 مليون جنيه في المنيا

دنيا سمير غانم تطرح دويتو جديدا مع إيهاب توفيق في "عايشة الدور" (فيديو)

خبير اقتصادي: 5 مليارات دولار استثمارات متوقعة للهند بمصر نهاية 2025

محافظ الدقهلية يعلن بدء تجارب التشغيل لمحطة مياه الشرب برأس الخليج بشربين

الأكثر قراءة

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

أفشة وعطية الله يقودان تشكيل الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

البحوث الفلكية: 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك

محمد نجيب ينضم للجهاز الفني للنادي الأهلي خلال مواجهة إنبي

محمد رمضان يفاجئ عمال العاصمة الإدارية ويوزع عليهم أكثر من نصف مليون جنيه (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

أحمد سلامة: سارة بنتي مبقتش قاصر ومعملتش جُرم لما لبست هوت شورت

منوعات

المزيد

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد اعتزاله.. أعمال المخرج محمد سامي في الدراما التلفزيونية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة

فضل قيام الليل وأهميته وعدد ركعاته في العشر الأواخر من رمضان

تعرف على وقت اعتكاف رسول الله في آواخر رمضان وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية