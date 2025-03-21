الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

قرار قضائي بحل مجلس نقابة المحامين في إسطنبول

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، أنه تمت إقالة نقيب محامي أسطنبول وأعضاء مجلس النقابة من مناصبهم ، بموجب قرار قضائي نشرته جمعية "محامين"، على خلفية اتهامات "بالدعاية الإرهابية ونشر معلومات خاطئة".

حل مجلس نقابة المحامين في إسطنبول

ومن جانبها أصدرت المحكمة المدنية الثانية في إسطنبول قرارا بإنهاء مهام رئيس جمعية المحامين في إسطنبول إبراهيم كاباوغلو، وأعضاء مجلس الإدارة وإجراء انتخابات جديدة.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأنه في جلسة المحكمة المدنية الثانية في إسطنبول، حضر النائب العام ممثلا عن النيابة العامة في إسطنبول محمد آتش، و11 مدعى عليهم من بينهم رئيس جمعية المحامين في إسطنبول، كاباوغلو، ومحاموهم.

وفي دفاعه، قال رئيس جمعية المحامين في إسطنبول كاباوغلو، إن طلب إغلاق الجمعية مخالف للدستور، وقال المحامي المدعى عليه فرات إيبوزدمير في دفاعه: "في لائحة الدعوى لم يتم ذكر أي شيء عن أن البيان الصادر عن جمعية المحامين في إسطنبول يعد نشاطا خارج نطاق الأهداف.. هناك فقط إشارة إلى ملفات التحقيق والملاحقة المتعلقة بناظم دشتان وجيهان بيلغن".

وأضاف "إذا كنتم تقولون إن نشاطا ما غير قانوني وبالتالي خارج نطاق الأهداف، فإن مكان تحديد ذلك هو المحكمة الجنائية وليس المدنية".

خلفية القضية

تم بدء تحقيق ضد رئيس جمعية المحامين في إسطنبول إبراهيم كاباوغلو وأعضاء مجلس الإدارة، بناء على ادعاءات بأنهم "أشادوا في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بمشتبهين هاربين أعضاء في حزب العمال الكردستاني.

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