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اقتصاد

سعر جرام الذهب في الإمارات، عيار 18 وصل لهذ المستوى بدبي

الذهب فى الامارات،
الذهب فى الامارات، فيتو

سعر جرام الذهب في الإمارات، شهد سعر جرام الذهب في الإمارات استقرارا بتعاملات اليوم الأحد 23 مارس 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الاماراتية. 

 

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سعر جرام الذهب في الإمارات

 

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • عيار 24: 355 درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 311 دراهم إماراتية –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 266 درهما إماراتيا –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.
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سعر جرام الذهب في الإمارات

 

4 عوامل تؤثر على أسعار الذهب في الإمارات

1. حركة السوق العالمي: سعر الذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.

2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.

3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

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سعر جرام الذهب في الإمارات

توقعات أسعار الذهب فى الامارات 

من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الصعود على المدى القريب، خاصة إذا استمرت العوامل المؤثرة مثل التوترات الاقتصادية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، كما ان التراجع في الطلب قد يؤدي إلى تصحيح طفيف في الأسعار.
وينصح للمستثمرون بمراقبة الأسواق المالية عن كثب قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة.
 

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سعر جرام الذهب في الإمارات

حركة تداولات الذهب في الإمارات

 يعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

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