الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الخميس

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب في الإمارات، شهدت أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الخميس 13 مارس 2025، استقرارا مقارنة بحركة تعاملات أمس، وذلك بالتزامن مع استقرار حذر لأسعار الذهب العالمية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

ويعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

<span style=
أسعار الذهب في الإمارات

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

  • عيار 24: 347 درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 304 دراهم إماراتية –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 260 درهما إماراتيا –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.
<span style=
أسعار الذهب في الإمارات

تحركات أسعار الذهب في الإمارات

1. حركة السوق العالمي: سعر الذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.

2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.

3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

 

4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

<span style=
أسعار الذهب في الإمارات

أسواق الذهب في الإمارات

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب العالمية اسعار الذهب فى الامارات اليوم اسعار الذهب فى الامارات أسعار الذهب الذهب في الإمارات

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

وصل لهذا السعر الآن، الدولار يتراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 13 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأكثر قراءة

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

محافظ الدقهلية يتفقد مصابي حريق فرن الكنافة بالمنصورة ويؤكد: لن أغادر قبل الاطمئنان عليهم

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

الهلال السعودي يقدم عرضه الأول للتعاقد مع قائد ليفربول

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أشرف كابونجا ينجح في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد صائمًا (فيديو وصور)

فتاة تسأل: هل البارفان حرام؟ رد مثير من علي جمعة

منوعات

المزيد

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (صور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حب وتكريم، هكذا استقبلت بنات المدينة النبي بعد هجرته إليها (فيديو)

علي جمعة يوضح موقف الشرع في الحلال والحرام من زينة المرأة وحكم البرفان وعمل الحواجب

مفتي الجمهورية: التصوف في مصر قائم على العلم والعمل ونهج الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية