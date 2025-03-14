الجمعة 14 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 14 مارس 2025

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

أسعار الذهب في الإمارات، شهدت أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الجمعه 14 مارس 2025، استقرارا مقارنة بحركة تعاملات أمس، وذلك بالتزامن مع استقرار حذر لأسعار الذهب العالمية.

 

سعر جرام الذهب في الإمارات

 ويعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

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أسعار الذهب في الإمارات

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

  • عيار 24: 347 درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 304 دراهم إماراتية –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 260 درهما إماراتيا –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.
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أسعار الذهب في الإمارات

تحركات أسعار الذهب في الإمارات

1. حركة السوق العالمي: سعر الذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.

2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.

3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

 

4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

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أسعار الذهب في الإمارات

أسواق الذهب في الإمارات

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

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