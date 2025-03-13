الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

الذهب فى الإمارات،
الذهب فى الإمارات، فيتو

أسعار الذهب في الإمارات، شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 13 مارس 2025، استقرارا مقارنة بحركة تعاملات أمس، وذلك بالتزامن مع استقرار حذر لأسعار الذهب العالمية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

ويعد الذهب  من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

<span style=
أسعار الذهب في الإمارات

 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

  • عيار 24: 347 درهما إماراتيا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 304 دراهم إماراتية –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 260 درهما إماراتيا –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.
<span style=
أسعار الذهب في الإمارات

تحركات أسعار الذهب في الإمارات

1. حركة السوق العالمي: سعر الذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.

2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.

3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

<span style=
أسعار الذهب في الإمارات

أسواق الذهب في الإمارات

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب فى الامارات اليوم اسعار الذهب العالمية اسعار الذهب فى الامارات سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب فى الامارات سعر الذهب أسواق الذهب في الإمارات جرام الذهب في الإمارات

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 13 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

البورصة المصرية توافق على الشطب النهائي لأسهم "حديد عز"

ارتفاع سبائك الذهب بالأسواق، هل نشهد قفزة جديدة فى الأسعار؟

الجنيه الذهب يسجل أرقامًا قياسية اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

بالأسماء، إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بفرن كنافة بالمنصورة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

إحالة متهمين بتصنيع ألعاب نارية والتسبب في انهيار عقار للجنايات

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه البنت بتحب تتزين؟ وعلي جمعة يرد: الله جميل يحب الجمال

طالبة: ليه بعض الناس بتشبه المرأة التي تتزين بالحلوى المكشوفة؟ علي جمعة يرد (فيديو)

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

المزيد
الجريدة الرسمية