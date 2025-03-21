شادي محمد: الأهلي أعطى ثقلا لكرة القدم النسائية في مصر

تحدث شادي محمد، مدير الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، خلال بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن دور النادي الأهلي في تطوير كرة القدم النسائية في مصر.

وقال شادي محمد: اسم النادي الأهلي كان له دور كبير في تعزيز وإعطاء ثقل للكرة القدم النسائية في مصر، وأكد أن فريق السيدات بالنادي من أفضل الفرق في البلد.

وأكمل: “قبل مشاركة الأهلي، كانت تُذاع فقط مباراتين في السنة، لكن دلوقتي بقى فيه اهتمام أكبر من الجمهور والإعلام”.

وواصل: “الأهلي اسم كبير، وإحنا متفوقين بشكل واضح عن باقي الفرق، في فرق ما تقدرش تقارن نفسها بينا لا من ناحية النظام ولا القيم”.

واختتم: "الفرق اللي بدأت تلعب كرة نسائية في نفس توقيت الأهلي، بقت متقدمة بشكل واضح عن غيرها من المنافسات".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الكرة النسائية

ويستضيف نادي الزمالك لكرة القدم النسائية في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، منافسه وغريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة القمة التي تحمل رقم 2 تاريخيًا، بين قطبي الكرة المصرية في دوري السيدات.

ويدخل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الفرنسي ديميتري ليبوف، مباراة اليوم محتلا المركز الثاني من الترتيب العام برصيد 52 نقطة، خلف فريق مسار المتصدر للبطولة برصيد 55 نقطة.

بينما يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة، برصيد 48 نقطة، ويمنى النفس بتحقيق فوزه الأول تاريخيا على الأحمر.

وكان الأهلى انتصر على الزمالك بهدفين لهدف، في القمة الأولى التي جمعت الفريقين 4 أكتوبر الماضي، وأحرز ثنائية الأهلي شارتي روبن بينما سجل للزمالك سييستا اكوي.

ويغيب المدير الفني للزمالك عادل حسين عن الوقوف على الخطوط في القمة المقرر لها اليوم، برفقة معاونه حسام سعد بعد طرد الثنائي في مباراة مودرن سبورت الأخيرة.

وتعرض عادل حسين للطرد في مباراة الفريق الأخيرة، أمام مودرن سبورت للاعتراض، على قرارات حكم اللقاء شاهندة المغربي، لإلغاء هدفين للفريق، بجانب إشهار 6 بطاقات ملونة.

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